Dehradun: छिबरोऊ के पास टमाटर से भरा पिकअप वाहन खाई में गिरा, एक की हुई मौत; दो लोग घायल

संवाद सहयोगी, जागरण कालसी: हरिपूर कोटि-इच्छाडी मोटर मार्ग पर शनिवार सुबह छिबरोऊ के पास टमाटर से भरा पिकअप वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार सुबह करीब आठ बजे हुआ। टमाटर से भरा पिकअप वाहन विकासनगर मंडी जा रहा था। इस दौरान हरिपूर कोटि-इच्छाडी मोटर मार्ग पर छिबरोऊ के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।

हादसा देख आसपास क्षेत्रों के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू आपरेशन चलाया। इस हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

