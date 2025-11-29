Language
    Dehradun: छिबरोऊ के पास टमाटर से भरा पिकअप वाहन खाई में गिरा, एक की हुई मौत; दो लोग घायल

    By RAJESH PANWAREdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    शनिवार सुबह हरिपूर कोटि-इच्छाडी मार्ग पर छिबरोऊ के पास टमाटर से लदा एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, वाहन विकासनगर मंडी जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। ग्रामीणों ने बचाव कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

    हरिपूर कोटि-इच्छाडी मोटर मार्ग पर छिबरोऊ के पास हादसे में घायल का रेस्क्यू करते ग्रामीण।

    संवाद सहयोगी, जागरण कालसी: हरिपूर कोटि-इच्छाडी मोटर मार्ग पर शनिवार सुबह छिबरोऊ के पास टमाटर से भरा पिकअप वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

    पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार सुबह करीब आठ बजे हुआ। टमाटर से भरा पिकअप वाहन विकासनगर मंडी जा रहा था। इस दौरान हरिपूर कोटि-इच्छाडी मोटर मार्ग पर छिबरोऊ के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।

    हादसा देख आसपास क्षेत्रों के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू आपरेशन चलाया। इस हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

