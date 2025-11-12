Language
    देहरादून में शराबी पति का आतंक, पत्नी और 10 साल की बेटी पर जानलेवा हमला; मुकदमा दर्ज

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    देहरादून में एक महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत की कि उसके पति, जो अर्धसैनिक बल में तैनात है, शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है और जान से मारने की कोशिश करता है। महिला ने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने तत्काल ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जिला प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।

    Hero Image

    नशे में अर्धसैनिक बल में तैनात पति ने पत्नी व बेटी को आग लगा जान से मारने का किया प्रयास. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शराब पीकर पत्नी व बेटी के साथ मारपीट करने वाले अर्धसैनिक बल में तैनात एक व्यक्ति के विरुद्ध जिला-प्रशासन के निर्देश पर आनलाइन मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला हेमलता का आरोप है कि पति रोज शराब पीकर मारपीट करता है। एक दिन पति ने उसे व उसकी 10 वर्षीय बेटी को आग लगाने का प्रयास किया और सफल नहीं हुआ तो तेजाब डालने का प्रयास भी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    कलेक्ट्रेट में पीड़ित हेमलता ने पति से जान की सुरक्षा तथा जीवनयापन खर्चा दिलाने की गुहार जिलाधिकारी से लगाई। जिलाधिकारी ने तत्काल आनलाइन प्राथिमिकी दर्ज कराते हुए प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी के सामने ऐसे कई प्रकरण आ रहे, जिनमें स्वजनों, पुत्रों, पत्नी या पड़ोसियों के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है।

    पुलिस में सुनवाई न होने पर ऐसे प्रकरणों पर जिला प्रशासन की ओर से आनलाइन एफआइआर दर्ज कराई जा रही है। साथ ही इन मामले की निगरानी भी की जा रही है। जनता दर्शन में हर बार आधा दर्जन प्रकरण ऐसे आ रहे। अब तक 110 से अधिक एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं।

