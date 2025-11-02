Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में चलती कार में लगी आग, समय रहते लोगों के गाड़ी से बाहर निकलने से टला बड़ा हादसा

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:02 PM (IST)

    देहरादून में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की।

    prefferd source google
    Hero Image

    चलती कार में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बिधौली स्थित कंडोली में एक चलती अर्टिगा कार को आग लग गई। समय रहते कार सवार बच्चे सहित बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग के कारण कार पूरी तरह से जल गई। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम में आग पर काबू पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि रविवार शाम को कंडोली में कार को आग लगने की सूचना मिली। तत्काल बिधौली चौकी प्रभारी प्रवीण सैनी को पुलिस टीम सहित मौके पर भेजा गया। कार बुरी तरह से आग की चपेट में थी ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। उन्होंने कार को लगी आग पर काबू पाया।

    अर्टिगा कार में 01 बच्चा, 03 महिला एवं 01 पुरुष बैठे थे। जोकि आग लगते ही कार से उतर गए। कार को शिवराज प्रसाद निवासी उत्तरकाशी वर्तमान निवासी झाझरा चला रहे थे।

    पूछताछ में वाहन स्वामी ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार से मिलने झाझरा से बिधौली जा रहे थे। जैसे ही वह कंडोली पहुंचे तो अचानक से चलती कार में आग लग गई। वह सभी लोग कार से उतर गए। कार पूर्ण रूप से जल गई है। प्रथमदृष्टया शार्ट सर्किट होने के कारण कार में आग लगना प्रतीत होता है।