देहरादून में चलती कार में लगी आग, समय रहते लोगों के गाड़ी से बाहर निकलने से टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, देहरादून। बिधौली स्थित कंडोली में एक चलती अर्टिगा कार को आग लग गई। समय रहते कार सवार बच्चे सहित बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग के कारण कार पूरी तरह से जल गई। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम में आग पर काबू पाया।

थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि रविवार शाम को कंडोली में कार को आग लगने की सूचना मिली। तत्काल बिधौली चौकी प्रभारी प्रवीण सैनी को पुलिस टीम सहित मौके पर भेजा गया। कार बुरी तरह से आग की चपेट में थी ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। उन्होंने कार को लगी आग पर काबू पाया।