चमोली एसटीपी हादसे के मृतकों की आत्मशांति के लिए निकाला कैंडल मार्च, पूर्व सीएम ने हादसे को बताया हृदयविदारक

Chamoli STP Accident युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर एसटीपी हादसे में जान गंवाने वालों की आत्माओं की शांति के लिए कामना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा एनएसयूआइ चमोली जिला के संयोजक सुमित असवाल और पीपलकोटी पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक प्रदीप रावत आदि मार्च में शामिल हुए। युवा कांग्रेस ने रविवार देर शाम राजेंद्रनगर से किशन नगर चौक तक कैंडल मार्च निकाला।

Chamoli STP Accident: चमोली एसटीपी हादसे के मृतकों की आत्मशांति के लिए निकाला कैंडल मार्च

