CAFE 2027 मानक बदलेंगे उत्तराखंड की बिजली खपत का पैटर्न, 2028-29 तक 15 गुना बढ़ने का अनुमान

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता-2027 मानकों में कारों की औसत ईंधन खपत कम करने (माइलेज बढ़ाने) और कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करने पर जोर दिया गया है। इससे आगामी वर्षों में उत्तराखंड की बिजली मांग का स्वरूप भी बदलेगा।

नई व्यवस्था में कार कंपनियां औसत ईंधन खपत घटाने से लेकर ईवी-हाइब्रिड तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक वाहन को तीन गुना तक सुपर क्रेडिट देने का प्रविधान है। इससे वाहन कंपनियों को ईवी का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। ईवी की संख्या बढ़ने पर चार्जिंग के लिए बिजली की खपत भी बढ़ेगी। उत्तराखंड में ईवी बढ़ने पर ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा बिजली से पूरा होगा। इससे परिवहन क्षेत्र भविष्य में बिजली का नया उपभोक्ता बनेगा।

चार्जिंग से बढ़ेगा बिजली लोड ईवी बढ़ने के साथ चार्जिंग केंद्रों पर बिजली की मांग बढ़ेगी। चारधाम मार्गों पर चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से भी स्थानीय बिजली लोड बढ़ने की संभावना है। एक साथ वाहन चार्ज होने पर पीक डिमांड भी बढ़ेगी। यूपीसीएल ईवी चार्जिंग के बढ़ते लोड के अनुरूप लोड प्रबंधन की तैयारी कर रहा है।

बिजली बनेगी परिवहन की नई ऊर्जा कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता-2027 में केवल ईवी ही नहीं, अन्य कम उत्सर्जन वाले वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन को 2.5, स्ट्रांग हाइब्रिड को 1.6 और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन को 1.1 का सुपर क्रेडिट प्रस्तावित है।

पांच साल में कड़े होंगे मानक प्रस्तावित नियम वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2031-32 तक लागू करने की योजना है। इसमें वाहन कंपनियों की बिक्री के औसत ईंधन इस्तेमाल और कार्बन उत्सर्जन का आकलन होगा। तय सीमा से बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को क्रेडिट और पीछे रहने पर डेबिट मिलेगा।