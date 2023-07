Dehradun: मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने की बीज बम अभियान सप्ताह की वर्चुअल शुरुआत

सोमवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी संस्था एग्रो संस्थान जाड़ी के बीज बम अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मानव एवं वन्य जीव एक दूसरे के पूरक हैं। वन्य जीवों को जब वनों में भोजन नहीं मिलता तब वे बस्ती में आते हैं। इसका दुष्प्रभाव कई स्थानों पर देखने को मिला है।

बीज बम अभियान सप्ताह का उद्घाटन करते कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत।

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, राज्य ब्यूरो: कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने पर्यावरण संरक्षण एवं मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बीज बम अभियान सप्ताह की वर्चुअल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीज बम और गढ़ भोज को पाठ्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा। प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में बच्चों को बीज बम, गढ़ भोज व नशामुक्ति के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सोमवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हिमालय पर्यावरण जड़ी-बूटी संस्था एग्रो संस्थान, जाड़ी के बीज बम अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मानव एवं वन्यजीव एक दूसरे के पूरक हैं। वन्य जीवों को जब वनों में भोजन नहीं मिलता तब वे बस्ती में आते हैं। इसका दुष्प्रभाव कई स्थानों पर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि संस्था के प्रयासों से इसका समाधान निकल रहा है। शिक्षा विभाग भी अब इस अभियान से जुड़ गया है। यह बहुत ही अच्छा कार्य है, सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी भी तरह का खर्च नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 40 लाख छात्र-छात्राएं हैं। प्रत्येक छात्र दो-दो बीज बम बनाए और जंगलों में डाले तो इससे अभियान को मजबूती मिलेगी और मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। उन्होंने सभी स्कूलों व विश्वविद्यालयों को अभियान से जुड़ने पर बधाई दी और 15 जुलाई तक बीज बम सप्ताह मनाने के निर्देश दिए। इस अभियान में भारत के 18 राज्यों के साथ ही नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका व बांग्लादेश के लोग भी जुड़े। कार्यक्रम में अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल, प्रो. यतीश वशिष्ठ, डाॅ. अरविंद दरमोड़ा व वेदव्रत शर्मा आदि उपस्थित थे।

Edited By: Shivam Yadav