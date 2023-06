Uttarakhand BJP: सीएम धामी के सामने ही भाजपाइयों में चले लात और घूंसे, मची भगदड़; जानिए पूरा मामला

Uttarakhand BJP मंगलवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी सभागार में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद था। जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। सभागार के द्वार के पास ही मीडिया कर्मी सीएम से वार्ता कर रहे थे। तभी सभागार से कुछ भाजपा कार्यकर्ता लात-घूंसे चलाते हुए बाहर आए और भगदड़ मच गई।

सीएम धामी के सामने ही भाजपाइयों में चले लात और घूंसे, मची भगदड़; जानिए पूरा मामला

देहरादून, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर से झगड़ा देखने को मिला और ये झगड़ा किसी बड़े नेताओं ने नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं ने किया। खास बात ये है कि कार्यकर्ताओं ने आपस में झगड़ा उस समय पर किया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सामने ही आपस में भिड़ गए। मेरा बूथ, सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान आपसी नोकझोंक में कुछ कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पीट दिया। जबकि, मुख्यमंत्री कुछ दूरी पर ही मीडिया से वार्ता कर रहे थे। अचानक हुई इस घटना से भगदड़ का माहौल बन गया और पुलिस ने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं को परिसर से बाहर खदेड़ दिया। सीएम के सामने भिड़े कार्यकर्ता मंगलवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी सभागार में मेरा बूथ, सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद था। जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। सभागार के द्वार के पास ही मीडिया कर्मी सीएम से वार्ता कर रहे थे। तभी सभागार से कुछ भाजपा कार्यकर्ता लात-घूंसे चलाते हुए बाहर आए और भगदड़ मच गई। पुलिस और सीएम के सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा मुख्यमंत्री ने देखा कि कुछ कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं। इस पर पुलिस समेत मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने वहां से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आए एक युवक को बार-बार आने-जाने पर कुछ कार्यकर्ताओं ने टोका तो उनकी बहस हो गई। देखते-ही देखते उनमें हाथापाई शुरू हो गई। कुछ कार्यकर्ता उक्त युवक को पीटते हुए बाहर आ गए। युवक की मां उसे बचाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि, थोड़ी देर में मामला शांत हो गया।

