मुफ्त सिलिंडर योजना बढ़ाने का भाजपा ने किया स्वागत

राज्य ब्यूरो, देहरादून: भाजपा ने अंत्योदय परिवारों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर की योजना को जारी रखने समेत धामी कैबिनेट के जन कल्याणकारी निर्णयों का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की मातृ शक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करने और रसोई के धुंए से मुक्ति दिलाने वाली इस योजना ने गरीब परिवारों की जिंदगी को आसान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक आदर्श राज्य बनाने के लिए इन्वेस्टर समिट में 70 हजार करोड़ के बड़े लक्ष्य का होना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी, नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती की योजना, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए कड़े प्रविधान वाले अध्यादेश की मंजूरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम में बदलाव जैसे निर्णयों को जनता के हित में बताया। भट्ट ने कहा कि कैबिनेट के निर्णयों से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार चहुंमुखी विकास के साथ मातृ शक्ति, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निर्णय ले रही है।

