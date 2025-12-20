Language
    BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले- कांग्रेस को नेहरू-गांधी की चिंता नहीं, प्रभु राम का नाम आने से दिक्कत

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को गांधी-नेहरू के नाम पर योजनाओं से दिक्कत नहीं थी, लेकिन 'विकसित भारत-जी राम जी योजना' में प्रभु ...और पढ़ें

    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष-राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष-राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कहा कि कई बार ग्रामीण रोजगार की योजनाएं आई, उनके नाम नेहरू-गांधी के नाम पर रहे, लेकिन कांग्रेस को कभी दिक्कत नहीं हुई।

    दरअसल कांग्रेस को गांधी- नेहरू की चिंता नहीं, योजना के नाम में प्रभु राम का नाम आने से समस्या है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी योजना से रोजगार गारंटी की कार्य अवधि, बजट राशि, डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार से सुरक्षा में वृद्धि हुई है, लेकिन कांग्रेस की समझ में कमी आई है।

    उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर कहा, विकसित भारत की मजबूत नींव इन 10 वर्षों में पीएम मोदी ने रख दी है, अब नई योजनाओं से देश की शानदार इमारत खड़ी की जा रही है, लेकिन विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, नई योजना में रोजगार की गारंटी अब 125 दिन होगी।

    वर्षवार इसके तहत केंद्र से प्राप्त धनराशि में भी लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि होकर एक लाख करोड़ होने वाली है। राज्य से मिलने वाला बजट अलग है। इसी तरह पीएम गति शक्ति के जुड़ने, पूर्णतया डिजिटलीकरण, बायोमीट्रिक सत्यापन, साप्ताहिक मूल्यांकन और नवीन तकनीकों के प्रयोग से योजना की शेष सभी कमियां दूर होंगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी।

    कहा, नई योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सभी पहलुओं में वृद्धि हुई है। कटाक्ष किया कि कांग्रेस की आपत्तियों से लगता है उनकी सोच और समझ में कमी आई है।

    उन्होंने कहा हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं के लिए विकास कार्यों में राम का नाम लेने में दिक्कत होगी। तभी वे योजना के कार्यक्षेत्र को समेटते नाम की तारीफ करने के बजाय उसमें राम नाम आने पर पीड़ा व्यक्त करते हैं।

