उत्तराखंड के सांसदों के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक आज, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल

दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक आयोजित की गई है। इसमें दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार भी शामिल होंगे। बैठक में महा जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से मिले फीडबैक और इसके आधार पर आगामी कार्यक्रमों की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

उत्तराखंड के सांसदों के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक आज

