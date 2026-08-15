मुजफ्फरनगर में बीआईएस का बड़ा एक्शन, स्टील कंपनी से जब्त हुए घटिया उत्पाद

जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के देहरादून शाखा कार्यालय की टीम ने शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को मेरठ रोड स्थित एक इस्पात बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की। कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे अनिवार्य उत्पादों के निर्माण की जांच करना था, जिनके लिए बीआईएस लाइसेंस जरूरी है। इसके साथ ही टीम ने यह भी जांचा कि कंपनी में बनाए जा रहे उत्पाद केंद्र सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

जांच में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन मिला

कार्रवाई के दौरान बीआइएस टीम ने फैक्ट्री में उपलब्ध उत्पादों की जांच की। विशेष रूप से यह देखा गया कि उत्पादों पर बीआईएस मानक चिह्न अंकित है या नहीं और क्या वे भारत सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुरूप हैं।

निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में मौजूद इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन में पाए गए। इसके बाद बीआईएस टीम ने संबंधित उत्पादों को जब्त कर लिया। उपलब्ध जानकारी में जब्त उत्पादों की मात्रा, कीमत या उनके विशिष्ट मानक की जानकारी नहीं दी गई है।

बीआइएस अधिनियम के तहत होगी आगे की कार्रवाई

जब्त किए गए उत्पादों के संबंध में आगे की कार्रवाई बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत की जाएगी। कार्रवाई का उद्देश्य अनिवार्य मानकों के दायरे में आने वाले उत्पादों के बिना आवश्यक बीआईएस लाइसेंस निर्माण पर रोक लगाना और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।