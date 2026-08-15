मुजफ्फरनगर में बीआईएस का बड़ा एक्शन, स्टील कंपनी से जब्त हुए घटिया उत्पाद
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) की देहरादून टीम ने मेरठ रोड स्थित एक इस्पात कंपनी पर छापा मारकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले उत्पाद जब्त किए। जब्त उत्पादों पर बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
HighLights
बीआईएस टीम ने मेरठ रोड स्थित इस्पात कंपनी पर छापा मारा।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले उत्पाद जब्त किए गए।
जब्त उत्पादों पर बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के देहरादून शाखा कार्यालय की टीम ने शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को मेरठ रोड स्थित एक इस्पात बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की। कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे अनिवार्य उत्पादों के निर्माण की जांच करना था, जिनके लिए बीआईएस लाइसेंस जरूरी है। इसके साथ ही टीम ने यह भी जांचा कि कंपनी में बनाए जा रहे उत्पाद केंद्र सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
जांच में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन मिला
कार्रवाई के दौरान बीआइएस टीम ने फैक्ट्री में उपलब्ध उत्पादों की जांच की। विशेष रूप से यह देखा गया कि उत्पादों पर बीआईएस मानक चिह्न अंकित है या नहीं और क्या वे भारत सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुरूप हैं।
निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में मौजूद इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन में पाए गए। इसके बाद बीआईएस टीम ने संबंधित उत्पादों को जब्त कर लिया। उपलब्ध जानकारी में जब्त उत्पादों की मात्रा, कीमत या उनके विशिष्ट मानक की जानकारी नहीं दी गई है।
बीआइएस अधिनियम के तहत होगी आगे की कार्रवाई
जब्त किए गए उत्पादों के संबंध में आगे की कार्रवाई बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत की जाएगी। कार्रवाई का उद्देश्य अनिवार्य मानकों के दायरे में आने वाले उत्पादों के बिना आवश्यक बीआईएस लाइसेंस निर्माण पर रोक लगाना और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
बीआइएस ने उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और आनलाइन मंचों से अपील की है कि वे केवल बीआईएस प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, बिक्री और वितरण सुनिश्चित करें। इससे मानकों का पालन नहीं करने वाले उत्पादों को बाजार में पहुंचने से रोकने में मदद मिलेगी।
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बीआईएस केयर से जांच सकेंगे उत्पाद की प्रमाणिकता
बीआईएस के अनुसार उपभोक्ता बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से बीआईएस मानक चिह्न वाले उत्पादों की प्रमाणिकता जांच सकते हैं। इसी माध्यम से किसी उत्पाद या मानक से जुड़ी शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।
मेरठ रोड स्थित इस्पात कंपनी में हुई कार्रवाई के बाद जब्त उत्पादों पर अब बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत आगे की प्रक्रिया होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्रवाई में संबंधित उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन में पाया गया है।