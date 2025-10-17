देहरादून-मसूरी रूट को लेकर बड़ा अपडेट, अब इन वाहनों को भी मिली कंडीशनल परमिशन

Language
    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    देहरादून-मसूरी राजमार्ग अब बड़े वाहनों के लिए भी खुल गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 15 सितंबर को पुल टूटने के बाद बैली ब्रिज बना था, जिससे केवल छोटे वाहन जा सकते थे। अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहन भी जा सकेंगे, पर तेज गति और ओवरलोडिंग पर रोक रहेगी। पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। मार्ग खुलने से पर्यटन को राहत मिली है।

    शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त होने के बाद बैली ब्रिज का किया गया था निर्माण। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून-मसूरी राज्य राजमार्ग को अब बड़े वाहनों के लिए भी सशर्त खोल दिया गया है। 15 सितंबर की मध्य रात्रि को अतिवृष्टि के दौरान शिव मंदिर के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसके बाद बैली ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन अनुमति सिर्फ छोटे वाहनों को दी गई थी।

    अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा के अनुसार यह निर्णय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (14 अक्तूबर 2025) के क्रम में लिया गया है। अपर जिलाधिकारी के अनुसार सड़क पर जमा मलबा, बोल्डर और फिसलन वाले हिस्सों को हटा दिया गया है, जबकि आवश्यक दीवारों का निर्माण कार्य जारी है।

    प्रशासन के आदेश के अनुसार अब छोटे एवं बड़े यात्री वाहन दोनों को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक मार्ग से आवागमन की अनुमति दी गई है। मार्ग के संवेदनशील स्थलों पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार की तेज गति, ओवरलोड या रात्रिकालीन आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिव मंदिर के पास बने बैली ब्रिज, पानीवाला बैंड, झरना क्षेत्र और ग्लोगी के पास निर्माणाधीन दीवारों के समीप पुलिस विभाग को सुरक्षा कर्मियों की अनिवार्य तैनाती करनी होगी।

    त्योहारी मौसम में मार्ग खुलने से मसूरी आने वाले पर्यटक, होटल कारोबारी और स्थानीय व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं। लगातार बंद मार्ग के कारण पर्यटन व्यवसाय पर गहरा असर पड़ा था, जो अब धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। स्थानीय संगठनों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए स्थायी सुरक्षा संरचना की मांग भी की है।