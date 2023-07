Dehradun News: सहस्त्रधारा बस स्टैंड के पास गिरा बड़ा बोल्डर, दुकान हुई क्षतिग्रस्त; बाल-बाल बचे लोग

Dehradun Newsराजपुर थाने के एसओ जितेंद्र चौहान ने बताया कि घटना बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है। सहस्त्रधारा बस स्टैंड के पास मनोज गुप्ता की दुकान के ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिर गया जोकि मनोज गुप्ता की छत पर गिरा। दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए पत्थर सड़क पर गिर गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

सहस्त्रधारा बस स्टैंड के पास गिरा बड़ा बोल्डर, दुकान हुई क्षतिग्रस्त; बाल-बाल बचे लोग

देहरादून, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश के चलते प्रदेश में हादसे भी हो रहे हैं। बुधवार को रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण सहस्त्रधारा बस स्टैंड के निकट दुकान के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया। घटना रात को हुई इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। यदि शाम के समय गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि ये पत्थर गिरने से दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस स्टैंड के आसपास रहने वाले सभी परिवारों को एहतियातन दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन भी बढ़ गया है। हाईवे पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। अचानक सड़क पर गिरा बोल्डर राजपुर थाने के एसओ जितेंद्र चौहान ने बताया कि घटना बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है। सहस्त्रधारा बस स्टैंड के पास मनोज गुप्ता की दुकान के ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिर गया, जोकि मनोज गुप्ता की छत पर गिरा। दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए पत्थर सड़क पर गिर गया। सूचना पर चौकी आईटी पार्क से चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो मौके पर उक्त स्थान पर कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकान हुई क्षतिग्रस्त मनोज गुप्ता की दुकान का नुकसान हुआ है। दुकान पत्थर गिरने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गई है। सहस्त्रधारा बस स्टैंड पर निवासरत सभी लोगों को वहां से अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया है तथा सभी लोगों को बरसात के मद्देनजर सतर्क रहने के लिए सूचित किया गया है।

Edited By: Swati Singh