बनबसा स्टेशन पर भी रुकेगी अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15093/15094) के बनबसा रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव को स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्रालय कर ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर निर्णय की जानकारी दी गई है।

रेल मंत्री ने जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए बनबसा स्टेशन पर ट्रेन के नियमित ठहराव को मंजूरी दी। इससे लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बनबसा स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव से सीमांत क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, सैनिक परिवारों और श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।