Eid al-Adha: 140 किलो का सुल्तान पीता है दूध, खाता है बादाम और कीमत पौने दो लाख; ऐसा है यह बकरा

देहरादून, जागरण संवाददाता। ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के लिए बाजार में खरीदारी तेज हो गई है। गुरुवार को बकरीद पर बकरों की कुर्बानी की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। शहर में निरंजनपुर, हरिद्वार बाईपास, रायपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में बकरों की मंडी सजी है। जहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, नजीबाबाद, मिर्जापुर समेत विभिन्न जिलों से बकरे लाए गए हैं। मंगलवार को भी हरिद्वार बाईपास में सजी मंडी में 20 हजार से लेकर पौने दो लाख तक के बकरे बिके। सहारनपुर से लाया गया पंजाब नस्ल का 140 किलो का सुल्तान (बकरा) पूरी मंडी में सबसे महंगा बिका। जिसको एक लाख, 80 हजार रुपये में देहरादून के राशिद ने खरीदा। दो किलो दूध व 100 ग्राम बादाम दिन की डाइट सहारनपुर के ननौता निवासी गुलफाम ने बताया कि वह इस बार 100 बकरे लाए थे, जिसमें से लगभग सभी बिक गए हैं। जिसमें से 140 किलो का सात साल का सुल्तान सबसे महंगा एक लाख, 80 हजार में बिका है। गुलफाम ने बताया कि दो किलो दूध, 100 ग्राम बादाम, मक्का-बाजरा व हरा चारा हर दिन सुल्तान की डाइट में शामिल है। 75 हजार में बिका राणा, 90 हजार में शेरखान पिछले 16 साल से बकरे लेकर आने वाले मिर्जापुर के शाजिद के सभी 55 बकरे मंडी में बिक गए। साजिद काफी खुश थे। उन्होंने बताया कि 80 किलो का राणा 75 हजार, जबकि 10 महीने का 85 किलो का शेरखान 90 हजार रुपये में बिका। अन्य 53 बकरे 20 से 40 हजार के बीच में बिके। उन्होंने बताया कि इस बार बाजार बीते वर्ष के मुकाबले दो से तीन हजार रुपये डाउन है। सरकारी दिशा-निर्देशों का करें पालन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष व नाएब सुन्नी शहर काजी सैयद अशरफ हुसैन कादरी ने गुरुवार को ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी देते समय सरकारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। उन्होंने कुर्बान किए जानवरों की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील की है। मंगलवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये जरूरी है कि मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते समय एहतियाती कदम उठाएं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी कतई न करें। उन्होंने सभी को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

