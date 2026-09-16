देहरादून में पुलिस कर्मी ने की युवती से छेड़छाड़, विरोध में बजरंग दल ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में लक्खीबाग चौकी के बाहर युवती से छेड़छाड़ के विरोध में बजरंग दल ने जाम लगाया। बीच सड़क में कार्यकर्ता बैठ गए। इस दौरान लंबा जाम लग गया। डेढ़ घंटे प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता माने और जाम खुला।

बुधवार दोपहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध बढ़ गया। सड़क के दूसरी तरफ भी कार्यकर्ता लेट गए। दोनों सड़क जाम कर दीं। सीओ सिटी मौके पर समझाने पहुंचे। लेकिन कार्यकर्ता बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस से उलझने लगे।