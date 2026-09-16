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देहरादून में पुलिस कर्मी ने की युवती से छेड़छाड़, विरोध में बजरंग दल ने लगाया जाम

By Vatsal GuptaEdited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 16 Sep 2026 12:21 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 01:03 PM (IST)

देहरादून में लक्खीबाग चौकी के बाहर एक युवती से पुलिसकर्मी द्वारा छेड़छाड़ के विरोध में बजरंग दल ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।

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HighLights

  1. लक्खीबाग चौकी के बाहर छेड़छाड़ का मामला

  2. बजरंग दल ने सड़क जाम कर विरोध जताया

  3. विरोध प्रदर्शन से लंबा जाम लगा

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में लक्खीबाग चौकी के बाहर युवती से छेड़छाड़ के विरोध में बजरंग दल ने जाम लगाया। बीच सड़क में कार्यकर्ता बैठ गए। इस दौरान लंबा जाम लग गया। डेढ़ घंटे प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता माने और जाम खुला।

बुधवार दोपहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध बढ़ गया। सड़क के दूसरी तरफ भी कार्यकर्ता लेट गए। दोनों सड़क जाम कर दीं। सीओ सिटी मौके पर समझाने पहुंचे। लेकिन कार्यकर्ता बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस से उलझने लगे।

पुलिस प्रशासन ने शाम पांच बजे तक कार्रवाई का भरोसा दिया। जिसके बाद बजरंग दल ने एलान किया कि शाम तक कार्रवाई नहीं तो कार्यकर्ता छह बजे घंटाघर जाम करेंगे। 

डिसक्लेमर : 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न  माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'