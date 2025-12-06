आस्ट्रेलिया से आंखों के इलाज के लिए देहरादून आया व्यापारी, दून अस्पताल में कराया मोतियाबिंद का आपरेशन

जागरण संवाददाता, देहरादून: आस्ट्रेलिया में अपना व्यापार कर रहे अनिल राणा ने राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल में मोतियाबिंद का आपरेरशन कराया। उन्होंने यहां की सुविधाओं को सराहा। उधर, प्राचार्या डा. गीता जैन, चिकित्सा अधीक्षक डा. आरएस बिष्ट ने उनका आपरेरशन करने वाली टीम को बधाई दी।

मूल रूप से चमोली के माणा गांव निवासी 51 वर्षीय आस्ट्रेलियन नागरिक अनिल राणा के दायीं आंख में मोतियाबिंद की शिकायत थी। उन्होंने देहरादून में अस्पताल के बारे में पता किया। इंटरनेट मीडिया पर व दोस्तों की सलाह पर दो दिसंबर को राजकीय दून मेडिकल कालेज के नेत्र विभाग के डा. सुशील ओझा से जांच कराई। जरूरी जांच के बाद शुगर डायबीटीज मेलिटस बीमारी का पता चला।