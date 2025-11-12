घर में व्यावसायिक गतिविधि तो देना होगा कमर्शियल टैक्स

- भवन कर और व्यावसायिक श्रेणी का निर्धारण, निगम का राजस्व बढ़ाने का कदम



विजय जोशी, जागरण देहरादून । दून शहर में अब आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कड़ी नजर है। निगम प्रशासन ने उन सभी मकानों की पहचान शुरू कर दी है, जहां आवासीय अनुमति लेकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी घर में दुकानें, क्लीनिक, बुटीक, कोचिंग सेंटर या दफ्तर संचालित हैं, तो अब उस हिस्से पर कमर्शियल टैक्स देना अनिवार्य होगा।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई आवासीय भवनों में दुकानें तो हैं, लेकिन टैक्स केवल आवासीय दर से ही जमा किया जा रहा है। इस पर निगम ने अब बड़े स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कई भवनों को चिह्नित किया जा चुका है और शीघ्र ही नोटिस जारी करने की तैयारी है। नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 1.30 लाख आवासीय भवन हाउस टैक्स के दायरे में हैं। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने 80 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 60 करोड़ रुपये के पार पहुंचा था। नवंबर तक निगम पर लक्ष्य हासिल करने का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते राजस्व बढ़ाने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है।

स्व कर प्रणाली में दी गई गलत जानकारी पर भी होगी जांच वर्ष 2014 में लागू स्व कर प्रणाली के तहत भवन मालिकों ने अपने घरों का कारपेट एरिया और उपयोग निगम को स्वयं घोषित किया था। निगम ने उस समय बिना जांच के उन्हीं आंकड़ों को मान्य कर लिया। लेकिन अब सामने आया है कि शहर में हजारों ऐसे आवासीय मकान हैं जिनमें नीचे दुकानें और ऊपर निवास जैसी गतिविधियां हैं, जबकि टैक्स अभी भी केवल आवासीय दर से लिया जा रहा है।