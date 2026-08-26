मिस यूनिवर्स इंडिया रनर-अप अनुभा वशिष्ठ का उत्तराखंड से खास नाता, पहाड़ी सुंदरी ने जीता दिल

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की बेटी अनुभा वशिष्ठ ने मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 के ग्रैंड फिनाले में रनर-अप का खिताब हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

जयपुर में 23 अगस्त को आयोजित ग्रैंड फिनाले में देशभर से आईं 51 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। करीब 40 दिन चले प्रतियोगिता में अनुभा ने आत्मविश्वास, संवाद कौशल, व्यक्तित्व और मंचीय प्रस्तुति से निर्णायकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई।

उर्वशी रौतेला के बाद उत्तराखंड की दूसरी सुंदरी मूल रूप से रुद्रप्रयाग के मयकोटी निवासी अनुभा वशिष्ठ का परिवार वर्तमान में मोथरोवाला में रहता है। पिता यतीश वशिष्ठ रायपुर डिग्री कालेज, जबकि मां पद्मा वशिष्ट काशीपुर डिग्री कालेज में प्रोफेसर हैं। प्रो. यतीश वशिष्ठ ने बताया कि मिस यूनिवर्स इंडिया की ओर से प्रतियोगिता में अनुभा ने हिस्सा लिया था।

उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए अनुभा ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपलब्धि के साथ पहाड़ की संस्कृति और पहचान को भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 40 दिनों का यह सफर उनके लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से जानने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की यात्रा रहा। अनुभा ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और सहयोग करने वालों को दिया।