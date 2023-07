Badrinath National Highway: छिनका में फिर टूटा पहाड़, बदरीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद; मलबा हटाने का काम जारी

Badrinath उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान बदरीनाथ नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के कारण अक्सर बंद हो जा रहा है। एक बार फिर छिनका के पास भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे पर मलबा आने से यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों के वाहन जहां के तहां रुक गए। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।इससे पहले भी लैंडस्लाइड की वजह से बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात कई बार प्रभावित हुआ है।

छिनका में फिर टूटा पहाड़, बदरीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद; मलबा हटाने का काम जारी

देहरादून, जागरण डिजिटल डेस्क। उत्तराखंड में बारिश आफत लेकर आ गई है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जहां एक ओर भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते भूस्खलन से आवागमन प्रभावित हो गया है। बुधवार को एक बार फिर से पत्थर गिरने की वजह से चार धाम यात्रा प्रभावित हुई है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान बदरीनाथ नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के कारण अक्सर बंद हो जा रहा है। गुरुवार रात से जारी बारिश के चलते एक बार फिर छिनका के पास भूस्खलन हुआ है। न सिर्फ छिनका बल्कि बाजपुर और टयापुल में भी पत्थर हाईवे पर गिरे हैं। नेशनल हाईवे पर मलबा आने से यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों के वाहन जहां के तहां रुक गए। मलबा हटाने का काम है जारी लगातार हाईवे पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित है। वाहनों को रोक दिया गया है। सड़क से मलबा हटाने का कम लगातार जारी है। हाईवे खोलने का काम जारी है, उम्मीद है कि जल्द ही एक बार फिर से यातायात शुरू हो जाएगा। यात्रियों को भूस्खलन की वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार हो रही लैंडस्लाइड भारी बारिश के इस मौसम में पहाड़ों पर प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन भारी संख्या में हो रहा है। बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की सूचना आए दिन आ रही है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों को उत्तराखंड आने से पहले जानकारी लेने की बात कही गई है। कई रास्ते ऐसे हैं जो लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं।

Edited By: Swati Singh