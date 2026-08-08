उत्तराखंड की धरोहर 'बाल मिठाई', कुमाऊंनी संस्कृति की पहचान को ODOP योजना से मिला नया आयाम
अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई, जो कुमाऊंनी संस्कृति और पाक कला का प्रतीक है, को भारत सरकार की 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत चुना गया है। य ...और पढ़ें
HighLights
अल्मोड़ा की बाल मिठाई ODOP योजना में शामिल।
कुमाऊंनी संस्कृति और पाक कला का अनूठा प्रतीक।
स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, वैश्विक पहचान मिली।
डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड के सुरम्य पहाड़ों के बीच बसा ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अपनी अनूठी और पारंपरिक 'बाल मिठाई' के लिए विश्वभर में विख्यात है। बाल मिठाई केवल एक साधारण मिष्ठान नहीं है, बल्कि यह कुमाऊं क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक लोककथाओं और स्थानीय त्योहारों का एक जीता-जागता प्रतीक है।
इस पारंपरिक स्वाद को संरक्षित करने और वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ODOP) यानी 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल के तहत अल्मोड़ा जिले के लिए सिग्नेचर खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद (फूड प्रोसेसिंग आइटम) के रूप में इसी ऐतिहासिक बाल मिठाई का चयन किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल इस पारंपरिक मिठाई को एक नई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, बल्कि स्थानीय हलवाइयों, दूध उत्पादकों और जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा और मजबूत संबल प्राप्त हुआ है।
कुमाऊंनी संस्कृति और लोक धरोहर का अभिन्न हिस्सा
उत्तराखंड की पाक कला और खान-पान की धरोहर (culinary heritage) का ताज मानी जाने वाली बाल मिठाई, कुमाऊंनी समाज की गहरी भावनाओं और उनके पारंपरिक त्योहारों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोककथाओं और पहाड़ों की लोक परंपराओं में इस मिठाई का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसका इतिहास केवल एक मिठाई के रूप में सीमित नहीं है, बल्कि यह दशकों से इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के आतिथ्य सत्कार का सबसे प्रमुख हिस्सा रही है।
किसी भी शुभ अवसर, स्थानीय पर्व, विवाह समारोह या अन्य विशेष आयोजनों की कल्पना बाल मिठाई की मिठास के बिना पूरी तरह से अधूरी मानी जाती है। यह मिठाई देवभूमि के लोगों के प्रेम और सद्भाव को दर्शाती है, जो हर मेहमान के मुंह में मिठास के साथ-साथ कुमाऊं के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का स्वाद भी घोल देती है।
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क्या है इस अनूठी और लाजवाब मिठाई के निर्माण की कला?
बाल मिठाई का स्वाद और इसकी अनूठी भुरभुरी (crumbly) बनावट इसे देश की अन्य सभी पारंपरिक मिठाइयों से एकदम अलग और विशिष्ट बनाती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध खोया (मावा), चीनी और शुद्ध देसी घी के बेहतरीन मिश्रण से किया जाता है। इसकी पारंपरिक और प्रामाणिक निर्माण प्रक्रिया में खोए को धीमी आंच पर बेहद धैर्य के साथ तब तक भूना जाता है, जब तक कि उसका रंग गहरा भूरा (चॉकलेट जैसा) न हो जाए और उसमें से एक खास सोंधी महक न आने लगे।
भूनने की इस लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया के कारण यह मिठाई एक विशेष प्रकार की बनावट ग्रहण कर लेती है। भूनने के बाद, इस गाढ़े, स्वादिष्ट और सुगंधित मिश्रण को छोटे-छोटे आयताकार टुकड़ों में काटा जाता है और अंत में इसके ऊपर चीनी के छोटे-छोटे सफेद दानों (शुगर बॉल्स) की एक आकर्षक परत चढ़ाई जाती है। चीनी की यह कोटिंग इसे देखने में बेहद आकर्षक और खाने में अत्यंत स्वादिष्ट बनाती है।
आविष्कार और लोकप्रियता का एक गौरवशाली इतिहास
इस विश्वप्रसिद्ध मिठाई की उत्पत्ति का इतिहास उन्नीसवीं सदी के मध्य या उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं सदी की शुरुआत के दौर का माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के अनुसार, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध हलवाई जोगा राम साह (जिन्हें जोगलाल शाह के नाम से भी जाना जाता है) को इस मिठाई के आविष्कार और इसे आम जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाने का सर्वमान्य श्रेय दिया जाता है।
उन्होंने ही सबसे पहले अल्मोड़ा के बाजार में इस अनूठी मिठाई को बनाना और बेचना शुरू किया था। अपनी अनोखी बनावट, लंबे समय तक खराब न होने की प्राकृतिक क्षमता और बेजोड़ मीठे स्वाद के कारण यह मिठाई बहुत जल्द ही न केवल अल्मोड़ा में, बल्कि पूरे उत्तराखंड और आसपास के सीमांत क्षेत्रों में भी अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। समय के साथ-साथ जोगा राम साह द्वारा शुरू की गई यह मिठास पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हस्तांतरित होती हुई उत्तराखंड की एक अनमोल क्षेत्रीय धरोहर बन गई है, जिसे आज भी उसी पारंपरिक तरीके, शुद्धता और असीम प्रेम के साथ तैयार किया जाता है।