उत्तराखंड की धरोहर 'बाल मिठाई', कुमाऊंनी संस्कृति की पहचान को ODOP योजना से मिला नया आयाम

कुमाऊंनी संस्कृति और लोक धरोहर का अभिन्न हिस्सा

उत्तराखंड की पाक कला और खान-पान की धरोहर (culinary heritage) का ताज मानी जाने वाली बाल मिठाई, कुमाऊंनी समाज की गहरी भावनाओं और उनके पारंपरिक त्योहारों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोककथाओं और पहाड़ों की लोक परंपराओं में इस मिठाई का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसका इतिहास केवल एक मिठाई के रूप में सीमित नहीं है, बल्कि यह दशकों से इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के आतिथ्य सत्कार का सबसे प्रमुख हिस्सा रही है।

किसी भी शुभ अवसर, स्थानीय पर्व, विवाह समारोह या अन्य विशेष आयोजनों की कल्पना बाल मिठाई की मिठास के बिना पूरी तरह से अधूरी मानी जाती है। यह मिठाई देवभूमि के लोगों के प्रेम और सद्भाव को दर्शाती है, जो हर मेहमान के मुंह में मिठास के साथ-साथ कुमाऊं के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का स्वाद भी घोल देती है।

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क्या है इस अनूठी और लाजवाब मिठाई के निर्माण की कला? बाल मिठाई का स्वाद और इसकी अनूठी भुरभुरी (crumbly) बनावट इसे देश की अन्य सभी पारंपरिक मिठाइयों से एकदम अलग और विशिष्ट बनाती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध खोया (मावा), चीनी और शुद्ध देसी घी के बेहतरीन मिश्रण से किया जाता है। इसकी पारंपरिक और प्रामाणिक निर्माण प्रक्रिया में खोए को धीमी आंच पर बेहद धैर्य के साथ तब तक भूना जाता है, जब तक कि उसका रंग गहरा भूरा (चॉकलेट जैसा) न हो जाए और उसमें से एक खास सोंधी महक न आने लगे।

भूनने की इस लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया के कारण यह मिठाई एक विशेष प्रकार की बनावट ग्रहण कर लेती है। भूनने के बाद, इस गाढ़े, स्वादिष्ट और सुगंधित मिश्रण को छोटे-छोटे आयताकार टुकड़ों में काटा जाता है और अंत में इसके ऊपर चीनी के छोटे-छोटे सफेद दानों (शुगर बॉल्स) की एक आकर्षक परत चढ़ाई जाती है। चीनी की यह कोटिंग इसे देखने में बेहद आकर्षक और खाने में अत्यंत स्वादिष्ट बनाती है।

आविष्कार और लोकप्रियता का एक गौरवशाली इतिहास इस विश्वप्रसिद्ध मिठाई की उत्पत्ति का इतिहास उन्नीसवीं सदी के मध्य या उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं सदी की शुरुआत के दौर का माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं और स्थानीय लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के अनुसार, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध हलवाई जोगा राम साह (जिन्हें जोगलाल शाह के नाम से भी जाना जाता है) को इस मिठाई के आविष्कार और इसे आम जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाने का सर्वमान्य श्रेय दिया जाता है।