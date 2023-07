देहरादून में स्थापित होगा एलायंस फ्रांसेस का कार्यालय, प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री से की मुलाकात

फ्रांस सरकार द्वारा समर्थित फ्रांस का प्रमुख संस्थान एलायंस फ्रांसेस देहरादून में भी अपना कार्यालय खोलेगा। मंगलवार को एलायंस फ्रांसेस के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षीसुंदरम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल बताया कि फ्रांस सरकार सांस्कृतिक संबंधों और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। कार्यालय की स्थापना से फ्रांस की ओर से प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

देहरादून में स्थापित होगा एलायंस फ्रांसेस का कार्यालय

राज्य ब्यूरो, देहरादून: फ्रांस सरकार द्वारा समर्थित फ्रांस का प्रमुख संस्थान एलायंस फ्रांसेस देहरादून में भी अपना कार्यालय खोलेगा। कार्यालय स्थानीय युवाओं को फ्रेंच भाषा सीखने और फ्रांस में अध्ययन करने की चाह रखने वालों को छात्रवृत्ति दिलाने में मदद करेगा। एलायंस फ्रांसेस के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री से की मुलाकात मंगलवार को एलायंस फ्रांसेस के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षीसुंदरम से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल बताया कि फ्रांस सरकार सांस्कृतिक संबंधों और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। कार्यालय की स्थापना से फ्रांस की ओर से प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। कला, साहित्य व संस्कृति में भारतीय कलाकारों व फ्रांसीसी के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अब देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से इसके दृष्टिगत फ्रांस के अच्छे विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना की संभावनाएं तलाशने का भी अनुरोध किया। इस दौरान कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड के फ्रांसीसी व भारतीय कलाकारों के बीच बढ़ती साझेदारी तथा चिह्नित औद्योगिक क्षेत्र में राज्य और फ्रांस के बीच अधिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इमैनुअल लेब्रून डेमियंस ने किया।

