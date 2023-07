Dehradun: मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी के बाद घोषित अवकाश, एक से 12 कक्षा तक के सभी स्कूल कल रहेंगे बंद

मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कल 10 जुलाई 2023 को देहरादून जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी शासकीय गैर शासकीय स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिन स्कूल एवं कॉलेजों में परीक्षा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं संचालित कर सकेंगे।

मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी के बाद देहरादून में एक दिन का अवकाश घोषित

Your browser does not support the audio element.

जागरण टीम, देहरादून: मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कल 10 जुलाई 2023 को देहरादून जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी शासकीय, गैर शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। देहरादून में एक दिन का अवकाश घोषित जिन स्कूल एवं कॉलेजों में परीक्षा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं संचालित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के अन्य समस्त स्कूल/कॉलेज , आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून से मिली सूचना के अनुसार, मुख्य शिक्षा अधिकारी को समस्त स्कूलों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर आदेशों का परिपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Edited By: riya.pandey