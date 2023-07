Dehradun: डोईवाला में नए शहर बसाने की चर्चाओं के बीच 15 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक, आंदोलन की बनेगी रणनीति

डोईवाला में नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप व एरो सिटी बनाए जाने की चर्चाओं के बीच क्षेत्रवासियों ने बिना ग्रामीणों की सहमति के इसका विरोध जताया है। इसको लेकर 15 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक भी गन्ना समिति डोईवाला में रखी गई है।

डोईवाला में नए शहर बसाने की चर्चाओं के बीच 15 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक

संवाद सहयोगी, डोईवाला: डोईवाला में नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप व एरो सिटी बनाए जाने की चर्चाओं के बीच क्षेत्रवासियों ने बिना ग्रामीणों की सहमति के इसका विरोध जताया है। इसको लेकर 15 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक भी गन्ना समिति डोईवाला में रखी गई है। जिसमें केंद्र की इस नई योजना को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। केंद्र की एरो सिटी बनाए की योजना को लेकर बैठक इसे लेकर गुरुवार को शेरगढ़ और माजरी में अलग-अलग बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने इस नए शहर को बसाने से होने वाले फायदे, नुकसान पर चर्चा की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल व कांग्रेस प्रदेश सदस्य गौरव चौधरी ने कहा कि जिस तरह से नए शहर बसाने के लिए डोईवाला के निकट माजरी, मारखम ग्रांट व अन्य ग्रामीण क्षेत्र की जमीने लिए जाने की चर्चा है। ग्रामीणों के बीच जाकर होगी चर्चा इस चर्चा के बाद क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है और किसानी से जुड़े लोग की इससे प्रभावित होने की संभावना है, जिसको लेकर ग्रामीणों से कोई सहमति नहीं ली गई है। उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका विरोध जताया जाएगा। राजेंद्र सिंह व अजीत सिंह ने कहा कि जनता की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण करना व टाउनशिप में लाना क्षेत्र की जनता के साथ गलत होगा। इसलिए ग्रामीणों के बीच में जाकर इस अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर जसवंत सिंह, हरिकिशन, अमरजीत सिंह ,चरणजीत सिंह, दिलराज सिंह ,रणवीर, सर्वजीत, हरप्रीत, अमृत, गुपिंदर सिंह, राहुल सैनी, तेजपाल सिंह मोंटी, मनोज पाल, शुभम कंबोज, अमन बिष्ट आदि मौजूद रहे।

Edited By: riya.pandey