हिमालय में आपदा का पूर्वानुमान लगाने में मददगार होगा एआई, दून विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू

जागरण संवाददाता, देहरादून। हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के खतरे का पूर्वानुमान लगाने और उनके प्रभाव को कम करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद ली जा सकती है। तकनीक का इस्तेमाल स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप करना होगा। साथ ही सतत विकास की योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ पर यह बात कही।

‘बदलती जलवायु में हिमालय आपदाएं, सतत विकास एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हिमालय की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदाओं का आकलन, संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान और जोखिम कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग जरूरी है।

दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आईएआईआरओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं संस्थापक निदेशक प्रो. अमित सेठ ने ‘स्माल एआई’ की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों में सुलभ और प्रभावी तकनीकी समाधान विकसित कर भारत की विशिष्ट विकास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त सचिव डा. निशांत वर्मा ने दून विवि में विकसित हो रहे शोध के माहौल की सराहना की।