एआई के भरोसे बच्चे, छूटा दिमाग लगाना... होमवर्क एक्सीलेंट लेकिन एग्जाम ने खोली पोल

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। सवाल सामने आते ही अब बच्चे किताब नहीं, मोबाइल खोलते हैं। गणित का सवाल हो, विज्ञान की अवधारणा या निबंध लिखने की चुनौती, कुछ सेकंड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तैयार जवाब सामने रख देती है।

गृहकार्य पूरा हो जाता है, समय भी बच जाता है, लेकिन इस आसानी में बच्चे खुद कितना सीख रहे हैं। यही सवाल अब शिक्षा जगत के सामने नई चुनौती बनकर खड़ा है। उत्तर खोजने, तर्क लगाने और गलती से सीखने की जगह यदि तैयार जवाब हासिल करना आदत बन जाए, तो पढ़ाई का उद्देश्य ही पीछे छूटने लगता है।

देश के अन्य शहरों की तरह देहरादून भी इस बदलती प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। यहां विद्यार्थियों की डिजिटल निर्भरता के बीच असली चिंता यह है कि तकनीक उनकी स्वतंत्र सोच व समस्या सुलझाने के अभ्यास का विकल्प बन रही है।

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