Atiq Ahmed: कोठी के बाद अब अतीक अहमद की गाड़ियां भी हुई जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

Atiq Ahmed उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अभी उसकी कोटी और घर पर बुलडोजर चला था। इशी बीच बुधवार को अवैध धन से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कब्जे में लिया जा रहा है। दो कारों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

कोठी के बाद अब अतीक अहमद की गाड़ियां भी हुई जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

देहरादून, जागरण संवाददाता। गैंगस्टर अतीक अहमद का पूरा जाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी फैला है। अब इसी जाल को पुलिस खत्म कर रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद के अवैध धन से अर्जित कर ली गई दो कारों को बुधवार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। अतिक्रमण-अवैध कब्जा को हटाने के लिए पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। शासन स्तर पर चलाए जा रहे अतिक्रमण-अवैध कब्जा को हटाने व सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त कर अवैध धन से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कब्जे में लिया जा रहा है। कोतवाली नगर में गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत मुकदमे की विवेचना आरोपित अतीक अहमद कि विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना वसंत विहार की ओर से संपादित की जा रही है। चल-अचल संपत्ति के खिलाफ पुलिस का एक्शन आरोपित अतीक अहमद के अवैध धन से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति के संबंध में जांच में पता चला कि अतीक अहमद ने सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त कर धोखाधड़ी से धन एकत्र किया और दो चौपहिया वाहन खरीदे हैं। अतीक लगातार अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। महिंद्रा एक्सयूवी और महिंद्रा रेस्ट्रोन पुलिस के कब्जे में पुलिस ने अतीक अहमद की महिंद्रा एक्सयूवी 500 और महिंद्रा रेस्ट्रोन को कब्जे में ले लिया है। अतीक अहमद के सरकारी भूमि पर बनाए गए मकान को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। अतीक के घर पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है और अब उसकी कारें भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई ये बड़ी कार्रवाई है।

