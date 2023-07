Rishikesh News: ऋषिकेश में नशे के खिलाफ एक्शन जारी, 15 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

Rishikesh News ऋषिकेश में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से 15.10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामद माल की बाजार में कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। जांच करने पर पता चला कि यह व्यक्ति पूर्व में भी ऋषिकेश क्षेत्र से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।

ऋषिकेश में नशे के खिलाफ एक्शन जारी, 15 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

ऋषिकेश, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नशे के इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सावन में कांवड़ यात्रा में नशे की सामग्री न पहुंचे इसके लिए लगातार प्रशासन एक्शन में है। जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम ने शनिवार को 15.10 ग्राम स्मैक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 1.25 लाख की स्मैक बरामद थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि कृष्णा यादव निवासी गली नंबर 12, शीशम झाड़ी मुनिकीरेती को शनिवार के रोज चौदह बीघा पुल के समीप मार्ग पर पकड़ा गया। इस व्यक्ति से 15.10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामद माल की बाजार में कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। जांच करने पर पता चला कि यह व्यक्ति पूर्व में भी ऋषिकेश क्षेत्र से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। उसके खिलाफ ऋषिकेश और मुनिकीरेती क्षेत्र में एनडीपीएस सहित अन्य मामलों में आठ मुकदमे दर्ज हैं। तस्करी करते महिला सहित तीन गिरफ्तार जागरण संवाददाता, ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 60 ग्राम स्मैक की तस्करी के आरोप में एक महिला सहित तीन लोग को गिरफ्तार किया गया है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 2.50 लाख बताई गई है। तस्करी में प्रयुक्त दो दोपहिया वाहन भी सीज किए गए। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गठित टीम ने मनसा देवी फाटक के पास चेकिंग के दौरान से दो पुरुष एवं एक महिला को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त रायल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल तथा स्कूटी को सीज किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Edited By: Swati Singh