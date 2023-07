Dehradun News: आर्मी का रिटायर्ड अफसर बताकर छावनी में घुसने का प्रयास, तैनात सेना के जवानों ने किया गिरफ्तार

खुद को रिटायर्ड मेजर बताकर रायवाला मिलिट्री छावनी में घुसने का प्रयास कर रहे एक संदिग्ध को मिलिट्री इंटेलिजेंस देहरादून और सिक्स माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड की क्यूआरटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सेना ने उसे रायवाला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। उसके पास से फर्जी कैंटीन कार्ड और आर्मी हैट बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि वह फर्जीवाड़ा कर छावनी में दाखिल होने का प्रयास कर रहा था।

आर्मी का रिटायर्ड अफसर बताकर छावनी में घुसने का प्रयास

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, रायवाला: खुद को रिटायर्ड मेजर बताकर रायवाला मिलिट्री छावनी में घुसने का प्रयास कर रहे एक संदिग्ध को मिलिट्री इंटेलिजेंस देहरादून और सिक्स माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड की क्यूआरटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सेना ने उसे रायवाला पुलिस के सुपुर्द किया गया है। उसके पास से फर्जी कैंटीन कार्ड और आर्मी हैट बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि वह फर्जीवाड़ा कर छावनी में दाखिल होने का प्रयास कर रहा था। आर्मी रिटायर्ड मेजर बताकर छावनी में घुसने का प्रयास रायवाला पुलिस के मुताबिक, सिक्स माउंटेन ब्रिगेड के सूबेदार मुनिरतनम अनबांसरन ने शिकायत देकर बताया कि शनिवार को एक कार सवार युवक ने छावनी में घुसने का प्रयास किया। जब उसे गेट पर रोककर जरूरी पूछताछ की गयी तो युवक उसने खुद को आर्मी से रिटायर्ड मेजर बताते हुए अपना नाम राहुल कुमार पुत्र सहदेव सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट भैसवाला, शामली उत्तर प्रदेश बताया। शक होने पर उससे जरूरी पूछताछ की गयी जिसमें उसके रिटायर्ड मेजर होने के प्रमाण नहीं मिले। तैनात जवानों ने हिरासत में लिया रायवाला पुलिस के मुताबिक, छावनी की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों ने उसे तुरंत हिरासत में लिया और कार सहित रायवाला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। नामजद तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।

Edited By: riya.pandey