अमलावा नदी के उफान पर होने से 50 परिवारों को बढ़ा खतरा

संवाद सूत्र, साहिया: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) साहिया के पास बस्ती में रहने वाले 50 परिवारों को अमलावा नदी के उफान पर आने से खतरा पैदा हो गया है। क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा से नदी का रुख बस्ती की तरफ हो गया है। नदी के तेज बहाव से धीरे-धीरे स्वास्थ्य केंद्र व बस्ती के नीचे कटाव हो रहा है। बारिश के कारण बस्ती में रहने वाले ग्रामीणों की रात की नींद उड़ी हुई है। अभी तक नहीं हुए सुरक्षा के कोई कार्य सहिया के पास स्वास्थ्य केंद्र और बस्ती है। यहां पर अभी तक सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए हैं। न तो दीवार बनाई गई है और न ही तार जाल लगाए गए हैं। नदी किनारे बसे ग्रामीण प्रभू सिंह चौहान, दयाराम तोमर, बहादुर सिंह रावत, प्रताप सिंह बिष्ट, विक्रम सिंह राय, जवाहर सिंह चौहान, कांति राम चौहान, जगू वर्मा, धरम सिंह चौहान, महेंद्र सिंह बिष्ट, राजेंद्र सिंह बिष्ट, टिंकू वर्मा आदि का कहना है कि बरसात से पहले सिंचाई विभाग अंबाड़ी के अधिकारियों से शिकायत की गई थी कि इस जगह सुरक्षात्मक कार्य किया जाएं, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराए गए हैं। लगातार बारिश से बस्ती की तरफ हुआ नदी का रुख लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी का रुख बस्ती की तरफ हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा रात के समय रहता है। उधर, इस संबंध में सिंचाई विभाग अंबाड़ी के अधिशासी अभियंता पीएन राय का कहना है कि तीन करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा।

Edited By: riya.pandey