Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

उत्तराखंड में 26 अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलेगी मान्यता, दो सितंबर को सीएम धामी सौंपेगे प्रमाण पत्र

By Ashok Kumar Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Mon, 31 Aug 2026 08:40 AM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 सितंबर को उत्तराखंड में 26 मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र ...और पढ़ें

सीएम धामी।

सीएम धामी।

HighLights

  1. सीएम धामी 2 सितंबर को 26 संस्थानों को देंगे मान्यता

  2. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही है मान्यता

  3. आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा, संदिग्ध फंडिंग रोकने का प्रयास

अशोक केडियाल, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से पंजीकृत और शिक्षा विभाग से मान्यता लेने वाले मदरसे एवं अन्य शिक्षा संस्थानों को दो सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की मान्यता प्रमाण पत्र सौंपेंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के चेयरमैन डा. सुरजीत सिंह गांधी ने इसकी पुष्टि की।
प्राधिकरण ने एक जुलाई, 2026 को पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने हाथों सात मदरसों समेत नौ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र सौंपे थे।

अब दो सितंबर को 26 और मदरसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इसके अलावा 25 पंजीकृत मदरसों को मान्यता अक्टूबर तक दे दी जाएगी। इसके अलावा 200 मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता के लिए इनवेस्ट पोर्टल पर आवेदन किया है।

चंदा और संदिग्ध फंडिंग बंद होना सबसे बड़ी वजह

समाज कल्याण, शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के सदस्यों की ओर से सभी जनपदों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में यह बात सामने आई है कि एक धर्म के ठेकेदारों को डर है कि यदि मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे आधुनिक शिक्षा लेकर जागरूक हो गए, तो मदरसों के नाम पर आने वाला चंदा और संदिग्ध फंडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यही कारण है कि प्राधिकरण के गठन के खिलाफ अदालतों में याचिकाओं की बाड़ लगा दी गई।

नौ अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को एक जुलाई को मिले प्रमाण पत्र

यक्ष प्रश्न यह है कि इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली मार्कशीट की कानूनी वैधता क्या होगी। अपनी निजी दुकानदारी और राजनीतिक रसूख बचाए रखने के लिए कट्टरपंथियों ने हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ अभी भी बंद नहीं किया है।

यह भी पढ़ें- सीएम धामी सरकार का 6.50 लाख महिलाओं को तोहफा, मुफ्त रोडवेज बस यात्रा का मिलेगा लाभ

अवैध मदरसों की डिग्री की कानूनी वैधता नहीं

सरकार का कहना है कि मदरसों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा के समान अवसर मिलना चाहिए। प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है।

यह भी पढ़ें- खरगे शुद्धिकरण विवाद: देहरादून में कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन, कुमारी सैलजा भी होंगी शामिल