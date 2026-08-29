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विश्व बैंक MD डोनोहोई ने सराही उत्तराखंड की 24 घंटे जलापूर्ति योजना, 5 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ

By Kedar Dutt Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:43 AM (IST)

विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक पास्कल डोनोहोई ने देहरादून के खदरी खड़कमाफी में 24 घंटे जलापूर्ति की सराहना की, जिससे ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक पास्कल डोनोहोई ने खदरी खड़कमाफी का दौरा।

विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक पास्कल डोनोहोई ने खदरी खड़कमाफी का दौरा।

HighLights

  1. विश्व बैंक एमडी ने उत्तराखंड में योजनाओं का जायजा लिया

  2. देहरादून के खदरी खड़कमाफी में 24 घंटे जलापूर्ति देखी

  3. योजना से 5 लाख से अधिक लोगों को विश्वसनीय जलापूर्ति मिली

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में विश्व बैंक से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के परिणाम का बैंक की टीम इन दिनों जायजा ले रही है। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक पास्कल डोनोहोई की अगुआई में आई इस टीम ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दौरे के बाद देहरादून के खदरी खड़कमाफी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डोनोहाेई ने क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को देखा। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि पेयजल योजना से उन्हें 24 घंटे जलापूर्ति हो रही है।

डोनोहोई ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में इस क्षेत्र के अनुभव साझा करते हुए कहा कि 24 घंटे जलापूर्ति ने जिंदगी की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि समूचे उत्तराखंड में विश्व बैंक की साझेदारी ने पांच लाख से अधिक लोगों तक विश्वसनीय जलापूर्ति पहुंचाने में मदद की है।

विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक पास्कल डोनोहोई ने किया दौरा

विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तराखंड अर्द्ध नगरीय क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत डोईवाला क्षेत्र के खदरी खड़कमाफी के लिए वर्ष 2019 में पेयजल योजना स्वीकृत हुई, जो वर्ष 2021 में पूरी हुई। तब से इस क्षेत्र के निवासियों की पेयजल से जुड़ी दिक्कत दूर हो गई है।

विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक डोनोहाई ने गत दिवस अपर सचिव पेयजल झरना कमठान समेत अन्य अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत में पेयजल व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना बनने के बाद इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है।

डोनोहोई ने एक्स पर किया पोस्ट

डोनोहोई ने एक्स पर पोस्ट में अपने इस दौरे का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि जब परिवार हर दिन सुरक्षित पानी पर भरोसा कर सकते हैं, तो क्या बदलता है। उत्तराखंड के खदरी खड़कमाफी क्षेत्र में सभी परिवारों को अब लगभग 24 घंटे पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। इससे काम, परिवार और आय अर्जित करने के लिए उनका समय बच रहा है।