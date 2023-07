NCC के 2100 कैडेट 'हरेला पर्व' पर करेंगे पौधारोपण; स्कूलों में चलाया जाएगा अनुशासन व नशामुक्ति का ठोस अभियान

जनपद देहरादून के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के 2100 एनसीसी कैडेट 16 जुलाई को हरेला पर्व पर पौधरोपण करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून (सीईओ) प्रदीप कुमार ने बैठक के दौरान बताया कि एनसीसी कैडेट विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम में जिस तत्परता से कार्य करते हैं उसी तरह वह हरेला पर्व में भी पौधरोपण करेंगे। एनसीसी अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में अनुशासन नशामुक्ति के संबंध में एक ठोस अभियान चलाया जाएगा।

एनसीसी के 2100 कैडेट हरेला पर्व पर करेंगे पौधारोपण

जागरण टीम, देहरादून: जनपद देहरादून के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के 2,100 एनसीसी कैडेट 16 जुलाई को हरेला पर्व पर पौधरोपण करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून (सीईओ) प्रदीप कुमार ने बैठक के दौरान बताया कि एनसीसी कैडेट विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम में जिस तत्परता से कार्य करते हैं, उसी तरह वह हरेला पर्व में भी पौधारोपण करेंगे। एनसीसी अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में अनुशासन, नशामुक्ति के संबंध में एक ठोस अभियान चलाया जाएगा। बैठक में डायट के प्राचार्य राकेश जुगरान, नोडल अधिकारी जेपीएस नेगी आदि मौजूद रहे।

