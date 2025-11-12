Language
    देहरादून में 05 लाख खातों में डंप हैं 210 करोड़ रुपए, बैंक लौटाएगा वापस

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    देहरादून जिले में 5 लाख निष्क्रिय खातों में 210 करोड़ रुपये फंसे हैं। इस राशि को वापस करने के लिए बैंक तीन महीने का विशेष अभियान चलाएंगे। खाताधारकों को जागरूक करने के लिए 14-15 नवंबर को विशेष कार्यक्रम होगा। वित्त मंत्रालय ने 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' अभियान शुरू किया है, ताकि बिना दावे वाली राशि असली मालिकों तक पहुंचाई जा सके।

    बैंक लौटाएंगे निष्क्रिय खातों में पड़ी पूंजी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। जिले में 5 लाख निष्क्रिय खातों में 210 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। अब इस राशि को पात्र व्यक्तियों को लौटाने के लिए बैंक अगले तीन माह विशेष अभियान चलाएंगे। इससे पहले खाता धारकों और उनके नामितों को जागरूक करने और प्रक्रिया समझाने के लिए 14-15 नवंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने देशभर में “आपकी पूंजी आपका अधिकार” विषय पर तीन माह तक चलने वाले जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में पड़ी अनक्लेम्ड (अदावा) राशि को उनके असली स्वामियों या दावा करने वालों तक पहुंचाना है।

    अभियान के तहत 14 और 15 नवंबर 2025 को देश के 100 जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में देहरादून में भी एक जिला स्तरीय जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

    देहरादून में विशेष कार्यक्रम 14 और 15 नवंबर को

    देहरादून जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक संजय भाटिया ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11 बजे से आइआरडीटी प्रेक्षागृह, सर्वे चौक, देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ), सेबी, आईआरडीए (इरडा), पीएफआरडीए और विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम एसएलबीसी (स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी) और जिला अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

