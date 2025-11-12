देहरादून में 05 लाख खातों में डंप हैं 210 करोड़ रुपए, बैंक लौटाएगा वापस

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिले में 5 लाख निष्क्रिय खातों में 210 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। अब इस राशि को पात्र व्यक्तियों को लौटाने के लिए बैंक अगले तीन माह विशेष अभियान चलाएंगे। इससे पहले खाता धारकों और उनके नामितों को जागरूक करने और प्रक्रिया समझाने के लिए 14-15 नवंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने देशभर में “आपकी पूंजी आपका अधिकार” विषय पर तीन माह तक चलने वाले जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में पड़ी अनक्लेम्ड (अदावा) राशि को उनके असली स्वामियों या दावा करने वालों तक पहुंचाना है।