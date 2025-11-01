Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाज कल्याण में प्रबंधक पद पर ज्वाइंनिंग को दिए थे पांच लेटर, सामने आया ऐसा सच; पैरों तले खिसकी जमीन

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    चंपावत में एक सरकारी शिक्षक समेत तीन लोगों पर नौकरी के नाम पर 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़िता को सचिवालय में फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक पर पहले भी ठगी के आरोप लग चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    देहरादून सचिवालय ले जाकर समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति का फर्जी पत्र दिया गया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, चंपावत। सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक समेत तीन लोगों पर नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत हुआ है। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि उससे 22 लाख रुपये ठगे हैं। देहरादून सचिवालय ले जाकर समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति का फर्जी पत्र दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर के तल्ली मादली निवासी 35 वर्षीय सरोजनी ने तहरीर में कहा है कि लोहाघाट कोलीढेक निवासी सरकारी शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला ने नवंबर 2023 में उसके पति से संपर्क कर 25 लाख रुपये में सरकारी नौकरी दिलाने का आफर दिया। शिक्षक ने उसे देहरादून ले जाकर देहरादून साईबाबा एनक्लेव निवासी विनय भट्ट से मिलाया। विनय भट्ट ने सचिवालय ले जाकर कवींद्र सिंह नाम के व्यक्ति से मिलाया। कवींद्र ने खुद को सचिव बताकर नियुक्त पत्र दिया। पीड़िता से सात मार्च 2024 को समाज कल्याण विभाग में प्रबंधक पद पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा।

    बाद में समय बढ़ाकर एक के बाद एक पांच नियुक्ति पत्र दिए। तब ठगी का अहसास हुआ। बात में खुद को कवींद्र बताने वाले व्यक्ति का असल नाम मायाराम सोनी होने की जानकारी मिली। पीड़िता का कहना है कि उसने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर व बचत खाते तोड़कर 22 लाख रुपये विनय भट्ट के खाते में डाले थे। पुलिस ने झूठे दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की धाराओं में प्राथमिकी की है। एसआइ संदीप पिलख्वाल को जांच सौंपी गई है। कोतवाल बीएस बिष्ट ने बताया जांच के बाद कार्रवाई होगी।

    शिक्षक पर एक माह में दूसरी प्राथमिकी

    नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपित शिक्षक बलवंत रौतेला, विनय भट्ट, मायाराम सोनी पर तीन अक्टूबर को लोहाघाट थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी हुई है। लोहाघाट डाक बंगला रोड निवासी मोहित पांडे ने नौकरी के नाम पर 31 लाख रुपये ठगने की तहरीर सौंपी थी। थानाध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है कि जांच जारी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि शिक्षक ने पीड़ित को 31 लाख रुपये वापस कर दिए हैं। मामले को समझौते की तरफ ले जाने का प्रयास चल रहा है।