सीएम धामी टनकपुर में करेंगे सहकारिता मेले का शुभारंभ, एकता पदयात्रा में होंगे शामिल; ये रहेगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी गुरुवार को चंपावत जिले के दौरे पर रहेंगे। वे टनकपुर में सात दिवसीय सहकारिता मेले का उद्घाटन करेंगे और एकता पदयात्रा में भाग लेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित पदयात्रा में भी शामिल होंगे। मेले में सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, चंपावत। सीएम पुष्कर धामी गुरुवार को चंपावत जिले के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम धामी टनकपुर गांधी मैदान आयोजित सात दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ करने के साथ एकता पदयात्रा में शामिल होंगे।
- डीएम मनीष कुमार ने बताया सीएम धामी अपराह्न 2:55 बजे टनकपुर स्टेडियम स्थित हेलीपैड में उतरेंगे।
- अपराह्न तीन बजे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टेडियम से गांधी मैदान तक आयोजित एकता पदयात्रा में शामिल होंगे।
- अपराह्न 3:30 से शाम पांच बजे तक गांधी मैदान में जिला स्तरीय सहकारिता मेला में मौजूद रहेंगे। मेले में सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों व नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।