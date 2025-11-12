सीएम धामी टनकपुर में करेंगे सहकारिता मेले का शुभारंभ, एकता पदयात्रा में होंगे शामिल; ये रहेगा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी गुरुवार को चंपावत जिले के दौरे पर रहेंगे। वे टनकपुर में सात दिवसीय सहकारिता मेले का उद्घाटन करेंगे और एकता पदयात्रा में भाग लेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित पदयात्रा में भी शामिल होंगे। मेले में सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

सीएम पुष्कर धामी गुरुवार को चंपावत जिले के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं। File Photo