सशक्त बहना उत्सव में पहुंचे सीएम धामी, बोले- '50 प्रतिशत आबादी की सौ प्रतिशत सुरक्षा कानून है यूसीसी'

जागरण संवाददाता, चंपावत । सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। कहा कि जब भी चंपावत आता हूं, तो लगता है कि अपने परिवार के बीच जा रहा हूं। नई ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा काम करने की ताकत देता है।

कहा कि उनका लक्ष्य मातृशक्ति, बहनों और बेटियों में अपेक्षाएं हैं उसे आगे बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि 50 प्रतिशत आबादी की सौ प्रतिशत सुरक्षा है समान नागरिक संहिता कानून। इससे पहले दिल्ली में और यहां भी सरकार थी, तब विपक्ष ने कोई कार्य नहीं किया। अपनी तिजोरी भरी। मेहनत करने वाली महिलाओं का कोई कार्य नहीं हुआ। आने वाले समय में ऐसे लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी।

गुरूवार को कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि वह महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाए हैं। प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 30 प्रतिशत आरक्षण बहनों के लिए है। हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढाने का उद्देश्य है। कहा कि राज्य में तीन लाख नौ हजार बेटियां लखपति बन चुकी हैं। खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं।

रोजगार करने और आमदनी होने पर हर जगह उनकी इज्जत बढ़ जाती है। आने वाले समय में वह लखपति से करोड़पति दीदी बनेंगी। सशक्त बहना उत्सव योजना में महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने का प्लेटफार्म मिलेगा। वहीं देहरादून में 13 जनपदों का उत्पाद एक ही जगह बेचने की योजना बन रही है। कहा कि बहनों में बहुत प्रतिभा है। बचपन से अपनी मां को देखा है, जंगल से घास लाने से लेकर खेती तक, बच्चों की देखभाल तक महिलाएं करती हैं।

कहा कि खुद ही नहीं बल्कि पहाड़ के सभी ने यह देखा है। कहा कि कई प्रकार के उत्पाद तैयार महिलाएं कर रही हैं। दुबई, लंदन सहित अन्य जहां भी गया हूं, महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों पर चर्चा की है। सीएम ने कहा कि महिलाएं उत्पाद तैयार करें, पूंजी लगाएं, लेकिन उन्हें बाजार न मिले तो मेहनत बेकार जाएगी। इसके लिए बाजार दिलाने पर काम चल रहा है और इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले मातृ शक्ति केवल घर चलाती थी, लेकिन अब गांव, जिला, जिला पंचायत, राज्य व देश के विकास में अग्रणी हैं। अंतरिक्ष तक पहुंचाने में उनका योगदान है।

आपरेशन सिंदूर में दाेनों लीडर महिलाएं थी। पत्रकार से लेकर उद्योगपति तक कोई भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। देश की आजादी के बाद किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया जो पीएम मोदी ने किया है। घर तक शौचालय, घर, इलाज, रोजगार हर प्रकार का कार्य किया है। पहले की सरकार ने खोखले वायदे किए थे। वंदे मातरम, भारत माता का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन गलती से कोई सामने आ जाए तो उनसे पूछिए कि उन्हें शर्म क्यों आ रही है। कहा कि जिस देश में हैं वहां की स्तुति नहीं किया जाएगा तो कहां करेंगे।

लाखों करोड़ों लोगों ने भारत मां को आजाद कराने के लिए फांसी पर झूल गए। एक वोट की चाह रखने वाले नाराज न हो इसलिए संकोच करते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि यह उत्तराखंड का दशक होगा। माता बहने कम संशाधनों में बेहतर कार्य कर रही हैं। प्रदेश को आगे ले जाने वाली बहने ही होंगी। प्रदेश में 70 हजार से अधिक समूह काम कर रही है। पांच लाख से अधिक परिवार जुड़े हैँ। आठ हजार ग्राम संगठन है। कहा कि महिलाओं के हाथों में सिर्फ सामान बनाने का उपकरण नहीं बल्कि प्रदेश को आगे ले जाने की ताकत है।

वर्ष 2023 से 95 विकास खंड में चार हजार से अधिक स्टाल लगे और 12 करोड़ 16 लाख से अधिक की बिक्री हुई है। उत्पादों को बिक्री के लिए रेलवे स्टेशन, रोडवेज,पर्यटन स्थलों पर स्टाल लगे हैं। सीएम ने कहा कि 50 प्रतिशत आबादी की सौ प्रतिशत सुरक्षा है समान नागरिक संहिता कानून। सीएम धामी ने महिलाओं से सुरक्षा और सम्मान पर कार्य करने की बात कही। सीएम ने कहा कि दिल्ली में यहां भी सरकार थी, तब विपक्ष ने कोई कार्य नहीं किया। अपनी तिजोरी भरी। मेहनत करने वाली महिलाओं का कोई कार्य नहीं हुआ। आने वाले समय में ऐसे लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी।