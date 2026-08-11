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    चंपावत-टनकपुर NH पर भीषण हादसा, बनलेख के पास गहरी खाई में गिरी कार; एक की मौत और तीन गंभीर घायल

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:11 PM (GMT+05:30)

    चंपावत-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनलेख के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस भीषण हादसे में तीन अन्य ...और पढ़ें

    HighLights

    1. चंपावत-टनकपुर NH पर बनलेख के पास कार दुर्घटनाग्रस्त।

    2. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत।

    3. तीन अन्य गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।

    जागरण संवाददाता, चंपावत। चंपावत-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनलेख के पास एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    वाहन खटीमा के चकरपुर से पिथौरागढ़ के बांस की ओर जा रहा था, जिसमें कुल चार लोग सवार थे। हादसे में हरिराम और नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं चालक रोहित को भी गंभीर चोटें आई हैं।

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    सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाने के साथ राहत-बचाव कार्य में जुट गया।