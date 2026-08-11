चंपावत-टनकपुर NH पर भीषण हादसा, बनलेख के पास गहरी खाई में गिरी कार; एक की मौत और तीन गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, चंपावत। चंपावत-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनलेख के पास एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।