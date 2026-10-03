चंपावत में दो बाइकों की भीषण टक्कर, तीन युवक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, चंपावत । बाराकोट मोटर मार्ग पर छमनिया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के पास शुक्रवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

हादसे में दोनों बाइकों में सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को उप जिला अस्पताल लोहाघाट पहुंचाया।

तीन युवक गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार बाइक संख्या यूके 15 सी-9286 और एक बिना नंबर की बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हुई। हादसे में ककराली गेट, टनकपुर निवासी शेखर गंभीर रूप से घायल हो गए। शेखर निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में जेई के पद पर तैनात हैं।

उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें हल्द्वानी रेफर कर दिया।दूसरी बाइक पर सवार कलीगांव निवासी मयंक और लोहाघाट ट्रेजरी के पास रहने वाले हिमांशु भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया।