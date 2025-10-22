विदेशियों का खूब भा रही फूलों की घाटी, देशी पर्यटक हुए कम; 31 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे घाटी के गेट

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ने इस वर्ष विदेशी पर्यटकों के मामले में नया रिकार्ड स्थापित किया है। वर्ष 2025 में अब तक 413 विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं, जबकि 2024 में यह संख्या केवल 330 थी। हालांकि, देशी पर्यटकों की संख्या में इस बार कमी देखने को मिल रही है।

देशभर से इस वर्ष 15,305 पर्यटक ही घाटी पहुंचे हैं, जबकि गत वर्ष घाटी के गेट खुलने से लेकर बंद होने तक 19 हजार से अधिक पर्यटक आए थे। अब घाटी के गेट बंद होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे में देशी पर्यटकों की संख्या गत वर्ष से कम ही रहने के आसार हैं।

फूलों की घाटी हर वर्ष एक जून से 31 अक्टूबर तक खुली रहती है, लेकिन प्रमुख पर्यटक सीजन जुलाई-अगस्त का माना जाता है। सर्दी की दस्तक के कारण इन दिनों गिनती के पर्यटक ही यहां पहुंच रहे हैं। इस सीजन में अब तक कुल 15,718 पर्यटक आए हैं। इनमें से 413 पर्यटक विदेशी हैं। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से साफ है कि फूलों की घाटी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी आकर्षक स्थल बन चुकी है।

फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यहां 500 से अधिक प्रजातियों के फूल खिलते हैं, जिनका रंग हर 15 दिन में बदलता है। घाटी की इसी अनूठी विशेषता का दीदार करने के लिए पर्यटक यहां आते हैं।

घाटी में रात्रि विश्राम की अनुमति और कोई स्थायी खाने-पीने की सुविधा नहीं है। इसलिए पर्यटक बेस कैंप घांघरिया से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और उसी दिन लौट जाते हैं। इस घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय पार्क और वर्ष 2005 में यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ।