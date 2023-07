Chamoli Accident: प्रत्यक्षदर्शी ने बयां किया खौफनाक मंजर, कहा- 'मेरी सुन लेते तो शायद टल जाती अनहोनी'

Chamoli Accident News बकौल रामेश्वर ‘ठीक 1125 बजे एसटीपी में धमाके के साथ जैसे ही वहां मौजूद लोग करंट की चपेट में आने लगे मैंने अप्रत्याशित ढंग से प्लांट के कंट्रोल पैनल टिनशेड के बाहर सीढ़ियों से रेलिंग के ऊपर छलांग लगा दी। मेरे बगल में जो होमगार्ड व अन्य लोग खड़े थे वो जमीन पर गिर गए थे।

Chamoli Accident: थाना चमोली में तैनात एएसआइ रामेश्वर प्रसाद भट्ट का, जो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थे।

