गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से, 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही

राज्य ब्यूरो, जागरण गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण ( भराड़ीसैंण) में विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आयोजित होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

सबसे पहले सदन में दिवंगत नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। दोपहर तीन बजे अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा। साथ में अन्य नौ विधेयक समेत कुल 10 विधेयक एवं विभागों व आयोग के प्रतिवेदन रखे जाएंगे।