भारत सरकार की योजना बनी मददगार: महज 436 रुपये की सालाना किस्त...परिवार को मिले दो लाख

संवाद सूत्र, मेहलचौरी। समझदारी के साथ सही समय पर किया गया एक छोटा सा निवेश भी कठिन दौर में बड़ा मददगार साबित होता है। भारत सरकार द्वारा चलायी गयी बैंक बीमा योजना का एक ऐसा ही उदाहरण आज भारतीय स्टेट बैंक मेहलचौरी शाखा में देखने को मिला। जहां मात्र 436 रुपये में किए गए वार्षिक बीमा के बदले लाभार्थी परिवार को दो लाख रूपये की बीमा राशि प्रदान की गई।

चमोली जिले के विकासखंड गैरसैंण के मैखौली निवासी अनीता देवी का भारतीय स्टेट बैंक मेहलचौरी में बचत खाता खुला हुआ था, जिस पर उन्होंने 436 की वार्षिक किस्त पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) ली हुई थी। इस बीच गंभीर बीमारी के चलते अनीता देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह का विगत जून माह में लंबे उपचार के बाद निधन हो गया। जिसके बाद महज दो माह से भी कम समय में बैंक द्वारा उन्हें बीमा के नियमानुसार दो लाख धनराशि का चेक प्रदान किया गया।

बीमा योजना ने दी मदद दैनिक मजदूरी करने वाले वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित छोटी सी धनराशि से ली गयी बीमा योजना ने बड़ी मदद दी है । पत्नी लंबे समय तक बीमार रही, उनके उपचार पर ही सारी जमा पूंजी खर्च होने के बाद भी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। बीमा से मिली मदद से सहारा मिला है, जिससे बच्चों की पढ़ाई -लिखाई बेहतर ढंग से करवाऊंगा।