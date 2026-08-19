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भारत सरकार की योजना बनी मददगार: महज 436 रुपये की सालाना किस्त...परिवार को मिले दो लाख

By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:28 PM (GMT+05:30)

चमोली में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक परिवार को मात्र 436 रुपये की वार्षिक किस्त पर 2 लाख रुपये का बीमा लाभ मिला।

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संवाद सूत्र, मेहलचौरी। समझदारी के साथ सही समय पर किया गया एक छोटा सा निवेश भी कठिन दौर में बड़ा मददगार साबित होता है। भारत सरकार द्वारा चलायी गयी बैंक बीमा योजना का एक ऐसा ही उदाहरण आज भारतीय स्टेट बैंक मेहलचौरी शाखा में देखने को मिला। जहां मात्र 436 रुपये में किए गए वार्षिक बीमा के बदले लाभार्थी परिवार को दो लाख रूपये की बीमा राशि प्रदान की गई।

चमोली जिले के विकासखंड गैरसैंण के मैखौली निवासी अनीता देवी का भारतीय स्टेट बैंक मेहलचौरी में बचत खाता खुला हुआ था, जिस पर उन्होंने 436 की वार्षिक किस्त पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) ली हुई थी। इस बीच गंभीर बीमारी के चलते अनीता देवी पत्नी वीरेंद्र सिंह का विगत जून माह में लंबे उपचार के बाद निधन हो गया। जिसके बाद महज दो माह से भी कम समय में बैंक द्वारा उन्हें बीमा के नियमानुसार दो लाख धनराशि का चेक प्रदान किया गया।

बीमा योजना ने दी मदद 

दैनिक मजदूरी करने वाले वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित छोटी सी धनराशि से ली गयी बीमा योजना ने बड़ी मदद दी है । पत्नी लंबे समय तक बीमार रही, उनके उपचार पर ही सारी जमा पूंजी खर्च होने के बाद भी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। बीमा से मिली मदद से सहारा मिला है, जिससे बच्चों की पढ़ाई -लिखाई बेहतर ढंग से करवाऊंगा।

मेहलचौरी बैंक के प्रभारी प्रबंधक अनिल गिरी ने बताया कि बचत खाते पर 436 वार्षिक किस्त पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर साधारण स्थिति में हुई मृत्यु पर 2 लाख का बीमा राशि दी जाती है। जबकि 20 रूपये वार्षिक की अत्यंत छोटी किस्त पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख और पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। पिछले तीन सालों में ही आठ खाताधारकों के परिजनों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में खुलने वाले खाते पर या पहले से संचालित बचत खाते पर यह सुविधा दी जा रही है। वहीं अधिकतम देय ब्याज वाली अटल पेंशन योजना ,सुकन्या समृद्धि योजना भी ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है।

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