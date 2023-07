दुष्कर्मी मामा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, पीड़िता को दो लाख प्रतिकर देने के आदेश; 2021 का है मामला

जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने रिश्ते में मामा द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमर बहादुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3763 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 में दोष सिद्ध पाया और अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

दुष्कर्मी मामा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

जागरण टीम, चमोली: जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने रिश्ते में मामा द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमर बहादुर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3763 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 में दोष सिद्ध पाया और अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। पीड़िता को दो लाख प्रतिकर देने का आदेश अर्थदण्ड न देने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया। पीड़िता को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो लाख रुपये प्रतिकर जिला अधिकारी चमोली को 30 दिन के अन्तर्गत देने का आदेश भी न्यायालय द्वारा किया गया है। राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो मोहन पंत द्वारा की गयी। साल 2021 में होली की रात भांजी के साथ किया था दुष्कर्म मामले में राज्य की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो मोहन पंत द्वारा मामले के सम्बन्ध में बताया गया कि पीपलकोटी क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2021 में होली के दिन अभियुक्त अपनी बहन के घर पर रुका हुआ था। होली की रात आरोपी के द्वारा पीड़िता जो कि उसकी भांजी लगती श्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के माता-पिता को घटना के बारे में पता चलते ही पिता ने तुरन्त ही दिनांक 30.03.2021 को कोतवाली चमोली में अभियुक्त अमर बहादुर के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की थी। पीड़िता घटना के समय 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी।

