संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: Love Jihad: चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में भी मुस्लिम युवक द्वारा एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद आरोपित युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर किशोरी को भी बरामद कर लिया। आरोपित रायपुर (छत्तीसगढ़) का रहने वाला है। मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है। इससे पहले गौचर (चमोली) और पुरोला (उत्तरकाशी) में भी नाबालिग छात्राओं को भगा ले जाने के मामले सामने आए थे। दोनों ही मामलों में आरोपित मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिये किशोरी से दोस्ती पीड़ित किशोरी नेपाली मूल की है और आठवीं कक्षा में पढ़ती है। बताया गया कि एक युवक ने इंटरनेट मीडिया के जरिये किशोरी से दोस्ती की और बहला-फुसलाकर उसे घर से भागने को तैयार कर दिया। इसके बाद वह बीती चार जुलाई को गौचर पहुंचा और किशोरी को भगा ले गया। स्वजन के अनुसार किशोरी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब रात भी घर नहीं लौटी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सर्विलांस पर लगाकर किशोरी का मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि उसकी लगातार मोगा, रायपुर (छत्तीसगढ़) के एक नंबर से बात हो रही है। डिटेल खंगालने पर यह नंबर मोहल्ला अमन नगर, मोगा, रायपुर (छत्तीसगढ़) निवासी 22-वर्षीय मोहम्मद जुबैर का मिला। पुलिस ने संबंधित थाने से जुबैर के बारे जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह फर्नीचर का कार्य करता है और इन दिनों उक्त पते पर मौजूद नहीं है। पुलिस ने आरोपित को दिल्ली में धर दबोचा पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि इसके बाद जुबैर की लोकेशन ट्रेस करने पर उसका नंबर गौचर से दिल्ली के बीच सक्रिय मिला। इस पर कर्णप्रयाग पुलिस की टीम को उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया। बताया कि पुलिस ने आरोपित को दिल्ली में धर दबोचा और उसके कब्जे से किशोरी को भी बरामद कर दिया। बताया कि आरोपित अपनी पहचान छिपाकर इंटरनेट मीडिया पर किशोरी से बाता करता था। मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है।

