Uttarakhand: चमोली में चीन सीमा पर टूटा हिमखंड, बॉर्डर से जोड़ने वाला बैली ब्रिज खतरे में; ऊफान पर नदी

Iceberg Broken चमोली जिले के मलारी सुमना में चीन सीमा पर हिमखंड टूटने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि इस कारण नदी जल स्तर बढ़ गया है। जलस्‍तर बढ़ने से पुलों को खतरा हो सकता है। वहीं रविवार को देहरादून समेत गढ़वाल मंडल के चार जनपदों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

Iceberg Broken: चमोली जिले के मलारी सुमना में चीन सीमा पर हिमखंड टूटने की सूचना File Photo

टीम जागरण, चमोली: Iceberg Broken: चमोली जिले के मलारी सुमना में चीन सीमा पर हिमखंड टूटने की घटना हुई है। बताया गया कि भारत-चीन सीमा पर मलारी से सुमना रिमखिम मोटर मार्ग पर मलारी से दो किमी दूरी पर हिमखंड टूटा है। जिस कारण बॉर्डर एरिया को जोड़ने वाला बैली ब्रिज खतरे में आ गया है। हिमखंड टूटने की घटना से करीब तीन किलोमीटर का एरिया चपेट में आ गया है। वहीं ग्रिर्थी गंगा ऊफान पर है। चार जनपदों में भारी बारिश का रेड अलर्ट रविवार को देहरादून समेत गढ़वाल मंडल के चार जनपदों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन चार जनपदों के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। शासन स्तर पर भी अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास कर इन कार्यों को प्रभावी बनाएं। डीएम के अधिकारियों को हाईअलर्ट पर रहने के निर्देश देहरादून में रविवार से लेकर सोमवार तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने का मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने अपने कार्यालय से संबंधित अधिकारियों को हाईअलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कहा कि वे प्रत्येक स्तर पर तत्परता व सुरक्षा बनाए रखते हुए आवागमन में नियंत्रण बरतने, किसी भी आपदा/ दुर्घटना को स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्रवाई करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान करें। जिलाधिकारी ने लोनिवि, एनएच, एनएचआइ, पीएमजीएवाई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी मोटर मार्ग के बाधित होने की दशा में उसे तत्काल खुलवाना सुनिश्चित करें। समस्त राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे। समस्त चौकी/थाने भी आपदा संबंधी उपकरणों एवं वायरलैस सहित हाई अलर्ट में रहेंगे। उक्त अवधि में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के मोबाइल स्विच आफ नहीं रहेंगे।

