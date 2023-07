Chamoli Accident: चमोली की घटना को हरक सिंह रावत ने बताया सरकार की उदासीनता का नतीजा

Chamoli Accidentचमोली हादसे पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री डा हरक सिंह रावत ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार का पुतला फूंकने के बाद कहा कि चमोली की घटना कोई दैवीय आपदा नहीं है यह पूरी तरह से लापरवाही और सरकार की उदासीनता का नतीजा है। सरकार इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे और दोषियों को ढूंढ निकाले।

चमोली की घटना को हरक सिंह रावत ने बताया सरकार की उदासीनता का नतीजा

डोईवाला, संवाद सहयोगी। चमोली हादसे पर राजनीति भी तेज हो गई है। राजनीतिक दल और नेता इस हादसे को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। अब पूर्व कैबिनेट मंत्री डा हरक सिंह रावत ने इस हादसे को लापरवाही बताया है। चमोली में घटी घटना को पूर्व कैबिनेट मंत्री डा हरक सिंह रावत ने दुर्घटना ना मानते हुए एक बड़ी लापरवाही बताया। साथ ही इसमें दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हरक सिंह रावत ने साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के पास ऊर्जा विभाग भी है इसलिए मुख्यमंत्री को यदि इस घटना से जरा भी दुख हुआ है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात उन्होंने डोईवाला चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से चमोली घटना को लेकर सरकार का पुतला फूंके जाने के पश्चात मीडिया को जानकारी देते हुए कही। चमोली हादसा सरकार की उदासीनता का नतीजा हरक सिंह रावत ने कहा कि चमोली की घटना कोई दैवीय आपदा नहीं है, यह पूरी तरह से लापरवाही और सरकार की उदासीनता का नतीजा है। जिसके लिए सरकार पूरी तरह से दोषी है। सरकार की ओर से मृतकों को दिए जाने वाली मुआवजा राशि पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह कोई आपदा के तहत मृत्यु नहीं है। यह सरकार की लापरवाही और ऊर्जा विभाग की त्रुटि के चलते घटना घटी है। इसमें मृतकों को कम से कम 25 लाख तक की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। हरक सिंह रावत ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। वहीं उन्होंने पिछले एक डेढ़ साल में विभिन्न तरह की दुर्घटनाओ पर कहा कि सरकार हर मामले में फेल होती नजर आ रही है। इन लोगों ने किया प्रदर्शन पुतला फूंकने वालों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गौरव चौधरी, नगर अध्यक्ष करतार नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राकेश अग्रवाल, विजय चौहान, मनोज नौटियाल, अंशुल त्यागी, सागर मनवाल, अजय सैनी, महेश लोधी, सावन राठौर, पन्नालाल गोयल, हाजी अमीर हसन, संजय खत्री, बलविंदर सिंह, राजेश सिंगारी आदि कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Edited By: Swati Singh