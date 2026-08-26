Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पिता करता था बेटी का रेप... कई बार खिलाई गर्भनिरोधक दवा... अब मिली 20 साल की कैद

By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में गोपेश्वर की अदालत ने पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश बिन्ध्याचल सिंह की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अदालत ने जुर्माने में से 20 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित सहायता योजना के प्रविधानों के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश भी दिए गए हैं।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुधीर सिंह ने बताया कि एक महिला ने कोतवाली जोशीमठ में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि पति ने मई 2024 में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह बेटे के साथ गोपेश्वर में रह रही थी, जबकि उसकी नाबालिग बेटी पिता के साथ ही रह रही थी।

कुछ दिन बाद जोशीमठ से गोपेश्वर आई बेटी ने बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे कई बार गर्भनिरोधक दवा भी खिलाई गई। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपित को कर्णप्रयाग से गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए।

यह भी पढ़ें- झारखंड में चार साल की मासूम से दुष्कर्म, 9 और 12 साल के दो नाबालिग हिरासत में

यह भी पढ़ें- किश्तवाड़ नाबालिग दुष्कर्म हत्याकांड: जम्मू-कश्मीर के DGP-SSP और मुख्य सचिव को नोटिस, NCST ने 5 दिन में मांगी रिपोर्ट