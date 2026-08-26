पिता करता था बेटी का रेप... कई बार खिलाई गर्भनिरोधक दवा... अब मिली 20 साल की कैद
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में गोपेश्वर की अदालत ने पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को दोषी करार देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश बिन्ध्याचल सिंह की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने जुर्माने में से 20 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीड़ित सहायता योजना के प्रविधानों के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश भी दिए गए हैं।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुधीर सिंह ने बताया कि एक महिला ने कोतवाली जोशीमठ में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि पति ने मई 2024 में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह बेटे के साथ गोपेश्वर में रह रही थी, जबकि उसकी नाबालिग बेटी पिता के साथ ही रह रही थी।
कुछ दिन बाद जोशीमठ से गोपेश्वर आई बेटी ने बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे कई बार गर्भनिरोधक दवा भी खिलाई गई। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपित को कर्णप्रयाग से गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए।
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