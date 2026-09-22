चमोली में सड़क के अभाव में डोली के सहारे अस्पताल पहुंचे बुजुर्ग की मौत, महिलाओं का संघर्ष भी न बचा सका जिंदगी

प्रेम संगेला, मेहलचौरी (चमोली)। सड़क के अभाव में पहाड़ की पीड़ा कितनी तकलीफदेह होती है, इसे वे ही महसूस कर सकते हैं जिनके गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लाक के कुनीगाड़ क्षेत्र में एक बुजुर्ग बीमार क्या पड़े उन्हें अस्पताल तक ले जाने की चुनौती आ पड़ी। चुनौती इसलिए, क्योंकि एक तो सड़क चार किमी दूर थी, दूसरा गांव के पुरुष और युवा नौकरी में बाहर थे। ऐसे में महिलाओं ने कमर कसी और बुजुर्ग को डोली में बैठाकर खुद ही सड़क तक ले आईं। हालांकि दो-दो अस्पताल ले जाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।

कुनीगाड़ क्षेत्र में कोठा ग्राम पंचायत के गोगनाणी तोक में पेंटर 61 वर्षीय बलवंत सिंह की तबीयत बीते दिनों अचानक बिगड़ गई थी। वह अपनी पत्नी देवकी देवी और एक दिव्यांग बेटे के साथ रहते थे। गांव में पुरुषों की कमी होने पर 12 से अधिक महिलाओं ने उन्हें डोली में बैठाकर खुद ही सड़क मार्ग कोठा बैंड तक पंहुचाया।इसके बाद उन्हें चौखुटिया और फिर