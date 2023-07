हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी की यात्रा होगी सुगम, गोविंदघाट में अलकनंदा नदी पर बनेगा डबल लेन मोटर पुल

हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर गोविंदघाट में अलकनंदा नदी पर डबल लेन आरसीसी-स्टील गार्डर मोटर पुल बनेगा। इसका शासनादेश जारी करने के साथ ही शासन ने पुल निर्माण के लिए 22.20 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। यह पुल बनने से हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर फूलों की घाटी और कागभुसुंडी की यात्रा आसान हो जाएगी। वर्तमान में सिंगल लेन बेली ब्रिज से आवाजाही हो रही है।

गोविंदघाट में अलकनंदा नदी पर बनेगा डबल लेन मोटर पुल

संवाद सहयोगी, गोपेश्वरः हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर गोविंदघाट में अलकनंदा नदी पर डबल लेन आरसीसी-स्टील गार्डर मोटर पुल बनेगा। इसका शासनादेश जारी करने के साथ ही शासन ने पुल निर्माण के लिए 22.20 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। यह पुल बनने से हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, फूलों की घाटी और कागभुसुंडी की यात्रा आसान हो जाएगी। वर्तमान में यहां सिंगल लेन बेली ब्रिज से आवाजाही हो रही है। इसकी भार वहन क्षमता कम होने के कारण लंबे समय से दूसरे पुल की जरूरत महसूस की जा रही थी। हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, फूलों की घाटी और कागभुसुंडी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों व पर्यटकों की संख्या में हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। यात्रा काल में रोजाना बड़ी संख्या में गुजरते हैं यात्री यात्रा काल में इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक गुजरते हैं। कई बार यह संख्या पांच हजार तक पहुंच जाती है। इसके दृष्टिगत जिला प्रशासन यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यहां डबल लेन आरसीसी मोटर पुल के लिए लगातार शासन से पत्राचार कर रहा था। शुक्रवार को संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने पुल के निर्माण का शासनादेश जारी कर दिया। यह पुल 105 मीटर स्पान का होगा। पुल निर्माण स्वीकृति पर शासन-प्रशासन का आभार पुल निर्माण की स्वीकृति मिलने पर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और स्थानीय नागरिकों ने शासन-प्रशासन का आभार जताया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रबधंक सरदार सेवा सिंह ने कहा कि गोविंदघाट से पुलना, भ्यूंडार, फूलों की घाटी, घांघरिया और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाले इस पुल से यात्रा सुगम होगी।

